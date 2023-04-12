В Пятигорске 16-летний студент попался на хранении 263 граммов наркотиков

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

Студент из Пятигорска в марте этого года хранил у себя наркотики, чтобы продать их. Преступный план уже был готов: расфасовать вещества, а после раскидать «закладки» в городе-курорте и заработать на этом деньги. Однако правоохранители узнали об это раньше, чем 16-летний подросток смог заняться продажей.

— Преступные действия подростка не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку наркотическое средство у него было изъято в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Наркосбытчика посадили под домашний арест. Против студента возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

Как сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края, у подростка нашли 196 граммов метилэфедрона (синтетический наркотик) и еще 67 граммов марихуаны.

На данный момент следователи собирают доказательства вины злоумышленника. Расследование продолжается. За это преступление студент может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.