Личный кабинет «Уралсиб Бонус» стал еще удобнее

Фото: Банк Уралсиб

Специалисты банка Уралсиб усовершенствовали личный кабинет программы лояльности «Уралсиб Бонус». Были обновлены дизайн и навигация, интерфейс стал еще удобнее и информативнее. Все подробности о произведенных клиентом операциях, бонусах, возможности получения максимального кешбэка и вариантах его использования сразу отображаются на главном экране. Там же можно найти интересные подсказки (как увеличить свою выгоду) из условий программы лояльности, а также другую полезную информацию.

Приложение «Уралсиб Бонус» разрабатывалось как максимально удобный «конструктор» для клиента банка, позволяющий управлять своими деньгами. Новый интерфейс сделал его еще более понятным и эффективным. В начале этого года «Уралсиб Бонус» попал на вторую строчку читательского рейтинга банковских программ лояльности журнала the Retail Finance. Больше о новом личном кабинете «Уралсиб Бонус» можно узнать здесь.

Сейчас программа обеспечивает ежемесячный кешбэк до трех процентов. Размер зависит того, насколько активно используются различные банковские продукты и выполняются заданные условия в конкретных временных промежутках. Можно выполнить одно любое из условий или все заданные в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен практически ко всем покупкам за этот месяц. За некоторыми исключениями, познакомиться с которыми можно в разделе Правила программы.

Узнать больше о программе лояльности «Уралсиб Бонус» можно на сайте. Чтобы задать вопросы позвоните по номеру телефона 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный). Либо зайдите в любое ближайшее отделение банка Уралсиб и проконсультируйтесь со специалистом.

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