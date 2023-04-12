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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 10:31

Юристу из Ставрополя грозит срок за попытку обмануть мужчину на 700 тысяч

Злоумышленник оценил свои услуги выше положенного, а гражданин обратился в полицию
Данил ЮРКОВ
Юрист хотел обмануть ставропольца на 700 тысяч рублей и получил уголовное дело

Юрист хотел обмануть ставропольца на 700 тысяч рублей и получил уголовное дело

Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе местный житель обратился к юристу, чтобы тот помог в судебном разбирательстве о разделе имущества между дочерью заявителя и ее бывшим супругом. Специалист согласился помочь, но запросил за услуги 700 тысяч рублей. Гражданин заподозрил, что его пытаются обмануть, и обратился в полицию.

— Злоумышленник ввел в заблуждение мужчину относительно своих истинных намерений и изначально не собирался исполнять взятые на себя обязательства, так как не имел на это возможности, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Сотрудники УФСБ задержали юриста во время передачи денег. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статье 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества).

Расследование продолжается, правоохранители собирают доказательства вины фигуранта.