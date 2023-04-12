У ставропольского перевозчика разбившегося в Ростове автобуса нашли нарушения

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

После того, как 5 апреля в Ростовской области перевернулся автобус «Москва – Ставрополь» с 32 пассажирами, прокуратура начала проверку. Журналисты «КП-Ставрополь» узнали, что у перевозчика есть долги на 14 млн рублей долга, 4 суда и 2 госконтракта. Оказалось, что это не все проблемы.

— Установлено, что должностное лицо перевозчика, ответственное за безопасность дорожного движения, не аттестовано, в связи с чем не соответствует занимаемой должности, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Также перевозчик нарушил правила лицензирования пассажирских перевозок. Автобусы без лицензии перевозили людей. Вместе с тем прокуратура нашла другие нарушения в безопасности перевозок пассажиров и грузов – отсутствие ремней безопасности и аварийных выходов.

Ведомство внесла представление директору организации с требованием устранить нарушения. Также против юридического лица возбудили дела об административном правонарушении по части 6 статьи 12.31.1 КоАП РФ и части 3 статьи 14.1.2 КоАП РФ.

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