В Ростове сосед до смерти забил молотком 17-летнюю студентку

Жителю Ростова грозит срок за убийство 17-летней студентки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове продолжается расследование дела за убийство 17-летней студентки. В микрорайоне многоэтажке на Комарова 42-летний сосед погибшей подумал, что та сильно шумит, и отправился на разборки.

Как сообщаю коллеги из «КП-Ростов-на-Дону», девушка приехала в донскую столицу издалека. Родители остались в родном городе, а потерпевшая осталась дома одна. Она не слушала музыку и не смотрела телевизор на высокой громкости, но это не смутило соседа, который явился на порог с молотком и ножом.

Девушка зачем-то впустила соседа в дом, где они начали ссориться. Во время конфликта злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую молотком и ножом. От полученных ран она скончалась на месте.

Соседи вызвали скорую и полицию, но было уже слишком поздно. Против буйного гражданина возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что он женат. Подробности и мотивы жестокого нападения остаются неизвестны.