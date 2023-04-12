«Россети Северный Кавказ» на 26 % увеличили объем выданной мощности в Кабардино-Балкарии

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» в 1 квартале 2023 года подключили к централизованным электрическим сетям компании в Кабардино-Балкарии 408 новых объектов суммарной мощностью 8,5 мегаватт (МВт). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года присоединенная мощность возросла на 26 %.

В числе реализованных за первые три месяца текущего года проектов выдача мощности 13 социально значимым учреждениям – 11 мечетям, Дому культуры в селении Кишпек, строительной площадке общеобразовательной школы в сельском поселении Сармаково.

Отметим, что все новые объекты, подключаемые к сетям «Россети Северный Кавказ», обеспечиваются интеллектуальными приборами учета за счет энергокомпании. Эта работа ведется в соответствии с требованием Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Каждый новый абонент подключается к автоматизированной системе коммерческого учета (АСКУЭ), которая обеспечивает достоверный учёт, отслеживает отклонения от нормы в функционировании сетей, оперативно оповещает о фактах вмешательства в работу счетчика, предотвращая несанкционированное энергопотребление. АСКУЭ также позволяет удалённо отключать потребителей от сети с возможностью оперативного обратного включения без участия выездной бригады и специальной техники.