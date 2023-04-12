Жителя Пятигорска поймали на попытке сбыть 100 граммов наркотиков

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Пятигорске поймали 38-летнего местного жителя по подозрению в сбыте наркотиков. Гражданина доставили в отделение, где полицейские узнали, что он выполнял роль оптово-розничного курьера.

Через мессенджеры злоумышленник получал координаты тайников с запрещенными веществами, откуда он их должен был забрать и распространить. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

— Сотрудниками полиции из мест так называемых закладок изъяты два полимерных свертка с веществом, которое согласно проведенной экспертизе является наркотическим средством «а-пирролидиновалерофенон» – производное наркотического средства «N-метилэфедрон, – пишет ведомство.

Против наркокурьера возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 3 статьи 228.1, части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, которые соединены в одно производство. Обе статьи – за покушение на сбыт наркотиков. Злоумышленника посадили под стражу. Расследование дела продолжается.