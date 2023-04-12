Ставрополец обманул двух пенсионерок на 350 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Минераловодском округе Ставрополья нашли подозреваемого в мошенничестве. К полицейским обратилась 84-летняя местная жительница и рассказала, что ей позвонил неизвестный. Собеседник рассказал об аварии, которую устроила ее внучка. Потерпевшим надо было возместить ущерб, а для этого он попросил деньги.

— Введенная в заблуждение женщина передала прибывшему молодому человеку денежные средства, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Правоохранители нашли и задержали 28-летнего ранее судимого жителя хутора Лысогорского. Гражданин признался в содеянном. Он нашел объявление в интернете, устроился «на работу», а за каждую «доставку» он получал 10% от прибыли.

Сотрудники узнали, что злоумышленник причастен к краже денег у еще одной пенсионерки. Против него возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), которые соединены в одно производство. Сумма ущерба составила 350 тысяч рублей.