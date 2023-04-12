Во Владикавказе официально открылась 11 школа после реконструкции

Фото: пресс-служба Главы республики

Реализация проекта началась в 2020 году. Процесс затянулся, так как был расторгнут контракт с подрядной организацией. В январе 2022 года работы возобновил другой подрядчик. Как результат – полностью были обновлены три корпуса школы.

Двухэтажный корпус, построенный в 1906 году, был признан объектом культурного наследия. Его реконструкция и сейсмоусиление проводились в рамках программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ».

В рамках этой же программы на месте старого одноэтажного корпуса 1910 года постройки было возведено новое трехэтажное здание начальной школы. Здесь расположились 10 учебных классов, а для удобства на каждом этаже своя гардеробная и санузлы.

Фото: пресс-служба Главы республики

— Работа в школе №11 была проделана большая и кропотливая. Закуплена новая техника для пищеблока и инвентарь для спортивного зала. В этом году у нас заложено более 2 млрд рублей на капитальный ремонт школ. В перспективе планируем отремонтировать все школы республики в течение нескольких лет, – подчеркнул Сергей Меняйло.

В рамках республиканской адресной инвестпрограммы капитально было отремонтировано основное четырехэтажное здание школы.

При проектировании большое внимание уделено созданию доступной среды для маломобильных групп населения. К каждому корпусу установили пандусы. Подрядная организация также благоустроила прилегающую территорию, а во дворе школы обустроили поле для занятий футболом, волейболом и баскетболом.