Фото: МУП «Водоканал»

В Ставрополе ночью с 13 на 14 апреля планируют провести капитальный ремонт насосной станции подкачки воды на улице Ленина, 88б. Из-за часть домов на 4 улицах останутся без воды, сообщили в МУП «Водоканал».

Где не будет воды в Ставрополе в ночь с 13 на 14 апреля

- улица Ленина, № 74/13, 74/15, 74/17, 88, 98;

- улица Гризодубовой, № 19, 27;

- улица Мира, №117, 135;

- переулок Расковой, № 3.

Воды в домах не будет с 23:00 по 4:00. После завершения работ водоснабжение будет работать в штатном режиме. В «Водоканале» принесли извинения за временные неудобства. И все же подвоза воды населению не будет.