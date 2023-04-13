Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 апреля 2023 6:29

Семиклассник в Ставрополе принес в школу пистолет ради хвастовства

Теперь ему и родителям грозит наказание
Данил ЮРКОВ
Школьника накажут за то, что он пронес в учреждение пистолет

Школьника накажут за то, что он пронес в учреждение пистолет

Фото: Василий Вахрин

В Ставрополе полицию вызвали в школу не по бытовому конфликту, а по серьезной неприятности – семиклассник пронес в учреждение пистолет, напугав учителей. Сотрудники пришли на место происшествия и задержали школьника.

— Выяснилось, что мальчик принес в школу страйкбольный пистолет, чтобы похвастаться перед одноклассниками, – сообщает пресс-служба МВД России по городу Ставрополю.

Родителей вызвали в школу, где на них составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. При этом полицейские направили материалы проверки в комиссию по делам несовершеннолетних.

Комиссия решит дальнейшие действия. Школьнику грозит постановка на профилактический учет.