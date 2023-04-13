Ставропольская спортсменка стала победительницей этапа Кубка мира по рукопашному бою

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Москве прошел этап Кубка мира по рукопашному бою, в котором спортсменка со Ставрополья стала победительницей. В соревнованиях участвовали представители 19 стран – Афганистана, Сирии, Ливана, Египта, Ганы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других.

— Воспитанница ставропольской спортивной школы единоборств Виктория Жиганова вошла в сборную России в весовой категории до 53 кг. среди женщин. Девушка все бои завершила досрочно и завоевала золотую медаль, – рассказали в пресс-службе администрации города Ставрополя.

Ранее Виктория получала серебряную медаль чемпионата и кубка России. Также она стала двукратным серебряным призером кубка мира. А сейчас в мировом соревновании она завоевала «золото».