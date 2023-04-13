Прокуратура и СКР начали проверку после ДТП с автобусом «Ставрополь – Дербент»

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновске после аварии с участием автобуса «Ставрополь – Дербент», в котором находились 20 пассажиров, прокуратура и СКР начали проверку. На перекрестке улиц Пушкинская и Мира водитель «Хонда Фрид» не уступила дорогу пассажирскому транспорту. В итоге произошло столкновение.

— По данному факту организована проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В аварии пострадала 63-летняя пассажирка легкового автомобиля. Люди в салоне автобуса не получили повреждений. После оформления ДТП пассажирский транспорт поехал дальше по маршруту.

— По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.