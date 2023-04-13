В 16 округах Ставропольского края завершают отопительный сезон

На Ставрополье заканчивается отопительный сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье объявили о скором окончании отопительного сезона в 16 округах. С 14 по 21 апреля батареи в домах граждан начнут отключать, однако в некоторых муниципалитетах социальные объекты продолжат отапливаться. Об этом заявил краевой министр ЖКХ Александр Рябикин.

Отопление 14 апреля отключат в Андроповском, Левокумском (детсады – 24 апреля), Нефтекумском, Новоселицком (школа-интернат – 28 апреля), Петровском и Труновском округах. В соцобъектах – за исключением упомянутых – также выключат батареи.

Отопление 15 апреля отключат в Аргизском, Благодарненском (о соцобъектах не сообщается) и Курском округах. 17 апреля – в Буденновском, Красногвардейском и Степновском округах. В Минераловодском округе батареи отключат 18 апреля, а социальные объекты перестанут греть по заявлениям.

А 21 апреля отопление отключат в Грачевском, Кочубеевском и Предгорном округах. В социальных объектах батареи выключат в то же время.