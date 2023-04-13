Из-за тумана и дождя на дорогах Ставрополя 13 апреля ограничена видимость

Фото: стоп-кадр

В Ставрополе из-за дождя и опустившегося тумана местным жителям стало сложнее на дороге. Непогода продлится до конца недели. Сейчас в городе ограничена видимость, а ездить на машине стало опаснее.

— Напоминаем о необходимости быть максимально собранными при движении в негативных погодных условиях. Держите дистанцию и аккуратно совершайте маневры опережения, поворота и обгона, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

На дорогах из-за дождя стало сложнее остановить автомобиль. Туман для водителей также становится опасностью, так как в нем можно не заметить пешехода. Рекомендуется снизить скорость движения для безопасности.