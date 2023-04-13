Жительница Ессентуков отправила бойцам СВО домашние консервы

Фото: социальных сети мэра Ессентуков Александра Некристова

В Ессентуках местная жительница жительница передала на передовую для бойцов-участников специальной военной операции домашние консервы. Евгения Никитична выращивает овощи и фрукты на своем огороде. Из них она делает заготовки.

— Ессентучанам-военнослужащим поедут домашние огурцы, помидоры, компоты, варенье, баклажаны, аджика, – написал в социальных сетях мэр города-курорта Александр Некристов.

Вечером у неравнодушной гражданки взяли 35 банок с заготовками. Вскоре их отправят военнослужащим в зону специальной военной операции. Когда гуманитарный груз поедет к бойцам, не сообщается.

Также напомним, что в Предгорном округе Ставрополья для бойцов собрали порядка 4,5 тысячи куличей. Также несколько хлебокомбинатов испекут пасхальные куличи специально для участников СВО.