«Фундамент успешного аграрного бизнеса – знания, опыт и своевременное финансирование»

Именно так считает глава крестьянского фермерского хозяйства Наталья Федирко. Многие годы она трудится в станице Боргустанской Ставропольского края, выращивая картофель разных сортов. Ежегодно она увеличивает посевную площадь, так как имеющихся гектаров для запланированного уже не хватает. В этом году площадь посева также немножко выросла и сейчас составляет более 100 гектаров земли. КФХ работает, обновляется, расширяется. В хозяйстве появляются новые картофелеуборочные машины и прочая сельскохозяйственная техника, необходимая для дела. На все это необходимо своевременное и объемное финансирование.

Помимо картофеля, которого здесь 5 сортов, выращивают в хозяйстве также столовую свеклу и озимую пшеницу. Но главной гордостью КФХ все же остается «второй хлеб». Его покупают в основном здесь же, на юге страны. У всех сортов боргустанского картофеля отменные вкусовые качества: в клубнях содержится много крахмала, а вот химией здесь не злоупотребляют.

«В последние годы мы выбираем в основном отечественный посадочный материал, сегодня он составляет достойную конкуренцию импортному. Оздоровленный семенной материал имеет большой потенциал: он адаптирован к нашему изменчивому климату, дольше сохраняет сортовые признаки, не вырождается, а семенные клубни элиты и высших репродукций вообще можно выращивать много лет. Это говорит о том, что российские селекционеры успешно реализуют процесс импортозамещения в отрасли», – подчеркнула Наталья.

«Средства на оборотку или на покупку техники и инструментов, часто в рамках льготного финансирования, мы всегда брали в Россельхозбанке. Уже около двух десятков лет наше хозяйство является клиентом РСХБ. За достаточно продолжительную историю сотрудничества благодаря банковской поддержке нам удалось преодолеть немало кризисных периодов. Поэтому сегодня я считаю наше хозяйство стабильным, а его фундамент – знания, опыт и своевременное финансирование – устойчивым и крепким», – отметила руководитель КФХ Наталья Федирко.

Копить фермерский и управленческий опыт, вникать во все агрономические тонкости выращивания картофеля и стараться работать на качество - так воспитывается уже не одно поколение в семье Федирко. Продолжатели сельскохозяйственного дела есть, а значит, боргустанский картофель и далее будет прославлять ставропольскую землю!

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