Администрации Минвод выписали штраф в 500 тысяч за незаконный сброс сточных вод

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Минераловодском округе Ставропольского края администрация семь лет незаконно сбрасывала ливневые стоки по шести выпускам: четыре шли в реку Кума, в еще два – в реку Джемуха. Об этом узнали в прокуратуре, которая внесла в адрес главы муниципалитета представление с требованием устранить нарушения. Действенных мер принято не было.

— В связи с этим Ставропольский межрайонный природоохранный прокурор возбудил четыре дела об административном правонарушении в отношении юридического лица – Управления муниципального хозяйства администрации Минераловодского округа, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура возбудила дела по статье 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью) и части 1 статьи 8.45 КоАП РФ (невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов).

Суд рассмотрел материалы и назначил наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей. Постановления пока не вступили в силу, а прокуратура следит за устранением нарушений.