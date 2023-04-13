Начинающий водитель в Минводах на скорости снес ЛЭП и врезался в дерево

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Минводах на улице Московской автомобилист на «Хендэ Солярис» разогнался до опасной скорости, переоценив водительские способности. В результате он не справился с управлением, сбил ЛЭП и «намотался» на дерево. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— В крайне тяжелом состоянии 19-летний водитель, житель поселка Анджиевский, был доставлен в реанимацию Пятигорска, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Стаж вождения автомобилиста – один год. За это время он получил пять штрафов за нарушение правил дорожного движения. Во время госпитализации у гражданина взяли кровь, чтобы узнать, был ли он пьяный. По факту ДТП проводится проверка.

Другому водителю, который оказался пьяным, повезло больше – автоинспекторы остановили его, пока не произошла авария. В патрульной машине гражданин несколько раз засыпал. Теперь ему грозит лишение прав и штраф.