Ставропольский мошенник обманул 89-летнего пенсионера на 220 тысяч рублей

Ставропольский мошенник обманул пенсионера на 220 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Изобильненском округе Ставропольского края к полицейским обратился 89-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Пенсионер объяснил, что ему позвонил неизвестный. Собеседник рассказал об аварии, которую устроила его дочь. Потерпевшей стороне надо было возместить ущерб. А для этого жертве надо было передать 220 тысяч рублей. Жертва отдала деньги.

— В результате оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение гражданина, выступающего в роли курьера. Им оказался 23-летний житель Зеленокумска, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Полицейским молодой мошенник рассказал обо всем. Заработать таким образом ему предложил незнакомец в социальных сетях. С одной такой сделки курьер получал 10% от украденной суммы.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Организатора ищут сотрудники полиции.