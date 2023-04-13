После получения травмы 5-летней девочкой на площадке в Ставрополе началась проверка

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В Ставрополе после того, как 5-летняя девочка получила травмы на детской площадке, началась проверка. Травму ребенок получил во дворе дома на улице Пирогова. Гражданка рассказывала, что управляющая компания сказала, что это не их зона ответственности. Теперь в проблеме разберутся в прокуратуре и СКР.

— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства и деятельности уполномоченных органов при размещении, содержании и эксплуатации детского игрового комплекса, расположенного на придомовой территории, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

Результаты проверки по обеспечению безопасности детей на площадке находятся на контроле ведомства. Что грозит управляющей компании или другим ответственным за некачественное содержание игровой зоны, не сообщается.