В колонии на Ставрополье осужденный пять раз пырнул заключенного ножом

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Кочубеевском округе Ставропольского края осужденный 20-летний парень отсидит еще больше за покушение на убийство. Утром 19 мая 2022 года между двумя заключенными произошел конфликт. Злоумышленник взял заточку и не менее пяти раз пырнул 25-летнего оппонента в туловище.

— Преступные действия злоумышленника были своевременно пресечены другими осужденными исправительного учреждения, а пострадавшему оказана медицинская помощь, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

На заключенного возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). В ходе следствия он полностью признал свою вину. Суд приговорил осужденного к сроку – в общем ему предстоит отсидеть еще семь лет в колонии особого режима.

Приговор суда пока что не вступил в законную силу. Осужденный может его обжаловать.