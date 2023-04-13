Ставропольца осудят за хранение килограмма марихуаны

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Нефтекумском округе Ставропольского края под суд пойдет 46-летний житель села Андрей-Курган. Сотрудники полиции получили информацию о том, что гражданин хранит у себя наркотики. Правоохранители остановили автомобиль обвиняемого и при осмотре нашли и изъяли полимерный пакет.

В пакете, как подтвердила экспертиза, находилось более килограмма марихуаны. Против гражданина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

— Следствием собрана достаточная доказательственная база противоправной деятельности мужчины. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нефтекумский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.