Ингушетия выполнила расходные обязательства за первые месяцы 2023 года

Фото: правительство Ингушетии

Ингушетия полностью выполнила все расходные обязательства бюджета за первый квартал 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Этот вопрос подняли во время рабочей встречи главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и исполняющего обязанности регионального министра финансов Тамерлана Вышегурова. Представитель республиканского кабмина отметил, что после введения с начала 2023 года института единого налогового платежа пострадали региональные и муниципальные бюджеты страны, включая крупные регионы. Трудности возникли по своевременному зачислению в региональные и местные бюджеты НДФЛ - это значительная доля в налоговых доходах республиканского бюджета.

Несмотря на сложности в первом квартале, Ингушетии не задолжала по таким обязательствам, как зарплата, страховые взносы, взносы на обязательное медстрахование неработающих граждан, соцвыплаты и другие, отметил министр Вышегуров. Это добились благодаря мерам по рациональному использованию доходов и федеральным дотациям.

- Конечно, нужно решить проблему с поступлением налоговых платежей в бюджет республики. Тем более, что за последние несколько лет у нас образовалась положительная динамика в этом направлении. Уровень собираемости налогов в Ингушетии ежегодно растет. Значительный прирост произошел в 2022 году и по сравнению с 2021 годом он составил более 900 млн рублей. Нам нельзя сходить с этого курса. Кроме того, важно, чтобы все выплаты население республики получало в срок и без задержек, - прокомментировал доклад министра Махмуд-Али Калиматов.

Глава Ингушетии отметил, что важно финансировать расходы, которые касаются выплат населению. Особенное внимание Калиматов обратил на акции, проводимые в священный месяц поста Рамадан, когда жители региона готовятся к проведению главного праздника года. Так, власти Ингушетии намерены раздать продуктовые наборы 2,5 тысяч малоимущих и многодетных семей. В комплекты входят мясо, финики, сахар, подсолнечное масло, чай и мука. Акцию проводят каждый год по инициативе главы Ингушетии за средства Национального фонда развития региона.