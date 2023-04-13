Директора и сотрудника центра реабилитации из Кисловодска осудят за хищение 2,2 млн

Фото: сайт центра «Луч»

В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинение против директора и сотрудника ФБГУ центра медицинской реабилитации «Луч» Минздрава РФ осудят за хищение 2,2 млн рублей. Также в деле участвовали и другие фигуранты, но их уголовные дела расследуются отдельно.

С декабря 2017 года по август 2019 организованная группировка брала деньги с 21 пациента за оказание им медицинских услуг и проживание в санатории. Деньги злоумышленники забирали себе.

За это против них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере). Расследование завершили, и материалы передали в суд, где решится судьба обвиняемых.

— Уголовное дело направлено суд. В отношении иных соучастников преступления расследование продолжается, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.