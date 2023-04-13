На Ставрополье вырастет количество образовательных проектов с Китаем

Ставропольский край расширит сотрудничество с Поднебесной. Фото: ncfu.ru

Ставропольский край расширит сотрудничество с Поднебесной в сфере изучения русского и китайского языков, а также образовательных и научных проектов. В краевой столице побывали представители Океанского профессионального колледжа (город Вейхай, Провинция Шаньдун), которые выразили заинтересованность в совместной образовательной программе в области пищевых технологий и инжиниринга. Особое внимание китайской стороны привлекла дисциплина «Промышленный рециклинг вторичного сырья в пищевой промышленности».

- Накопленный опыт преподавания русского языка как иностранного также имеет перспективы для открытия образовательных программ с рядом других университетов Центральной Азии, Ближнего Востока и Китая, - считает кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и практики перевода Северо-Кавказского федерального университета Лиана Вартанова.

Кстати, эксперты СКФУ в целом констатируют повышение интереса к изучению русского языка в Китае и активно способствуют разработке дистанционных программ и интерактивных методик интенсивных курсов.

Студенты из Китая, которые по итогам обучения продемонстрируют лучшее знание русского языка, смогут учиться в российских вузах.

- Лингвистические компетенции студентов наших стран открывают простор для совместных образовательных проектов, для развития научных лабораторий и технологических разработок, - отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.