Жительница Ставрополя обвиняется в шести эпизодах мошенничества на 3 млн

Жительница Ставрополя брала деньги у подруг и не возвращала Фото: Даниил ОПАРИН

В Ставрополе 54-летняя местная жительница обвиняется в мошенничестве. К полицейским обратились шесть женщин с заявлениями. Они рассказали, что пострадали от своей знакомой, которая занимала у них деньги, а потом пропадала. Проблемой занялись правоохранители.

— Обвиняемая брала в долг денежные средства у заявителей, однако своих обязательств по возврату денег не выполнила и перестала выходить на связь. Сумма ущерба составила более 3 миллионов рублей, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

О мотивах преступления не сообщается. Куда делись деньги и подан ли гражданский иск о возмещении ущерба – тоже. Против гражданки возбудили уголовное дело по частям 2, 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Расследование завершено, материалы направлены в суд на рассмотрение по существу. Там решится судьба злоумышленнницы.