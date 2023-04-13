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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 15:05

Ставрополец целый месяц крал товары из магазина бытовой техники

Теперь ему грозит наказание
Данил ЮРКОВ
Ставропольцу грозит срок за кражу из магазина бытовой техники

Ставропольцу грозит срок за кражу из магазина бытовой техники

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Буденновске против 33-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за серию краж. К полицейским обратился директор магазина бытовой электронной техники. Он сказал, что во время инвентаризации обнаружил пропажу товара. На камерах был замечен гражданин, укравший четыре умные колонки.

— Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению противоправного деяния причастен 33-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел внутренних дел, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Гражданин сознался в содеянном и пояснил, что пользовался отсутствием внимания работников и целый месяц воровал товары. Имущество он продавал, а деньги тратил. Сумма ущерба не называется.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.