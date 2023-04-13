Ставрополец целый месяц крал товары из магазина бытовой техники

Ставропольцу грозит срок за кражу из магазина бытовой техники Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Буденновске против 33-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за серию краж. К полицейским обратился директор магазина бытовой электронной техники. Он сказал, что во время инвентаризации обнаружил пропажу товара. На камерах был замечен гражданин, укравший четыре умные колонки.

— Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению противоправного деяния причастен 33-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел внутренних дел, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Гражданин сознался в содеянном и пояснил, что пользовался отсутствием внимания работников и целый месяц воровал товары. Имущество он продавал, а деньги тратил. Сумма ущерба не называется.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.