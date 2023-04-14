Три ярмарки выходного дня пройдут в Ставрополе в субботу перед Пасхой

В Ставрополе пройдут три ярмарки выходного дня в преддверии Пасхи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставрополе пройдут три ярмарки выходного дня за день до Пасхи – в субботу, 15 апреля. Точки развернутся на улицах Васильева, 35/1, Ленина, 74/17 и Тухачевского, 26/8. Покупатели могут приобрести все необходимые продукты с 8:00 по 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

— Одним из символов светлого праздника всегда были и остаются крашеные яйца. На городских еженедельных ярмарках можно найти необходимые ингредиенты, чтобы создать всю палитру цветов, – пишет ведомство.

Покупателям предложат краснокочанную капусту, морковь, свеклу, шпинат, лук. А для Пасхи можно купить свежий творог, сметану, сливочное масло и изюм. Также на ярмарке будут продаваться готовые куличи. Администрация заявляет, что все произведено на лучших краевых предприятиях.