В Кисловодске лишенный прав водитель перевернулся на грузовике

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Крупской в городе Кисловодске накануне днем водитель КАМАЗа не справился с управлением и перевернул транспорт. На проезжую часть из-за аварии высыпался грунт. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь.

— С травмой головы и рваной раной грудной клетки в больницу доставлен 41-летний водитель грузового автомобиля, житель соседней республики, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Оказалось, что за последние два года водитель девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Также его лишили прав за пьяное вождение. На этот раз гражданин был трезвый.

В отношении водителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ за управление машиной без прав. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей, административный арест до 15 суток или до 200 часов обязательных работ. По факту аварии проводится проверка.