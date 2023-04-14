На Ставрополье осудили мотоциклиста, попавшего в ДТП и бросившего пассажира умирать

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Ипатовском округе Ставропольского края осудили 30-летнего мотоциклиста-бесправника, по вине которого погиб пассажир. 7 декабря 2021 года злоумышленник сел за руль без прав и шлема, взяв с собой человека. На перекрестке он нарушил правила дорожного движения, вылетел с обочине и опрокинулся.

— После этого скрылся с места ДТП, оставив пострадавшего на месте происшествия без оказания помощи. В результате 32-летний пассажир мотоцикла получил тяжелейшие телесные повреждения, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Врачи долгое время боролись за жизнь потерпевшего, однако спасти его жизнь не удалось. В августе 2022 года мужчина скончался. Против мотоциклиста возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека и по статье 125 УК РФ за оставление в опасности.

Суд признал мотоциклиста виновным и приговорил к лишению свободы сроком на шесть лет и один месяц в колонии-поселении. Вступил ли приговор в силу, не сообщается.