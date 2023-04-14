Из-за штормового ветра на трассах Ставрополья 14 апреля поднялась пыльная буря

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На Ставрополье из-за штормового ветра до 30 м/с на трассах поднялась пыльная буря. Автоинспекторы сообщают о ней в Ипатовском округе на дороге «Предградное – Тахта – Ипатово». При этом пыль может подняться и в других округах Ставропольского края.

— Госавтоинспекция региона рекомендует водителям пустых грузовых автомобилей отложить поездки до более благоприятных погодных условий, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

При движении водителям советуют снизить скорость держать дистанцию и боковой интервал. Следует избегать необдуманных маневров.

Напомним, что на Ставрополье действует штормовое предупреждение из-за ветра до 30 м/с. По этой же причине в краевой столице экстренные службы перевели в режим повышенной готовности.