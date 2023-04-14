В Минводах мужчина зарезал знакомого и едва не убил его товарища

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Минеральных Водах расследуется уголовное дело против 31-летнего местного жителя. Ночью 21 марта 2023 года пьяный злоумышленник поссорился с двумя знакомыми. В ходе стычки подозреваемый достал нож и попытался пырнуть 20-летнего парня, но он увернулся от удара.

— Мужчина увернулся от удара и со вторым потерпевшим забежал в находящееся рядом помещение букмекерской конторы, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Злоумышленник последовал за жертвами. В помещении он не менее пяти раз ударил 30-летнего мужчину в область груди. От этого потерпевший скончался на месте. Правоохранители задержали гражданина.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух лиц и убийство) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Расследование продолжается.