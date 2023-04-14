Житель Ставрополья попал под следствие за хранение 1,4 килограмма марихуаны

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Изобильненском округе Ставропольского края полицейские получили информацию, что 47-летний житель поселка Солнечнодольска хранит у себя дома наркотики. Правоохранители пошли в жилище с обыском и нашли несколько полиэтиленовых пакетов с сыпучим веществом. Их отдали на экспертизу.

— По заключению экспертизы, изъятое вещество является марихуаной общей массой более 1400 граммов, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Гражданин рассказал, что сорвал растения на окраине станицы Каменнобродской, высушил и хранил для личного употребления. Правда, от уголовного дела это его не спасло.

Против ставропольца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Сейчас он находится в СИЗО.