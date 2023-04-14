В Кисловодске 18 апреля отключат воду более чем на 100 улицах Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Из-за ремонта водопровода 18 апреля в городе Кисловодске без воды останутся более 100 улиц, а также социальные объекты – всего 50 тысяч абонентов. Ограничение будет действовать с 8:00 по 00:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

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- улица Чкалова, Еськова, Розы Люксембург, переулок Зенитный, переулок Солнечный, Ксении Ге, Чернышевского, Катыхина, Кубанская, Пугачева, Суворова, Интернациональная, Крутая дорога, Яновского, Шаумяна, Авиации;

- улицы Ломоносова, Фрунзе, Крылова, Полевая, переулок Бабушкина, Леваневского;

- улица Кольцова, проспект Мира, Березовская, Красноармейская, переулок Саперный, Лермонтова, Ярошенко, Кабардинская, Подгорная, переулок Спокойный, Гагарина, Артема, Громова, переулок Разина, Пчелиная, Ермолова, переулок Дарьяльский, Профинтерна, переулок Пикетный;

- улица Алексея Реброва, Какла Маркса, Курортный Бульвар, Вокзальная, Дзержинского, Ленина, переулок Санаторный, С. Перовской, Желябова, Урицкого, Стопани, Б. Хмельницкого, Солженицына, Шаляпина, проспект Первомайский, Тюленева, Г. Медиков, А. Рубина, 40 лет Октября, Островского, Горького, проспект Победы до № 25, улиц К. Либкнехта, Куйбышева до №60, Цандера,

Одесская, Московская, переулок Речной;

- улица Кутузова, Рубина, Курганная, Учительская, Тебердинская, Эльбрусская, Кавказская, Буачидзе, Луначарского, Гастелло, Линейная, Озерная, Толбухина, Тельмана, Закурганная; Донская, Прудная, Верхнепрудная, Грибоедова, гора Пикетная;

- улица Титова, Парковая, Ставропольская, П. Героев, Севастопольская, Апанасенко, Партизанская, переулок Физкультурный, Огородная, также поселок Луначарского и Ново-Кисловодский;

Также воду отключат в городской больнице, роддоме, инфекционной больнице, Кисловодском медколледже, школе-интернате №18, школах №12, 15, 14,10, лицеях № 4, детские детских садах №16, 25, 4, детском доме, Детской художественной школе имени Ярошенко, Свято-Никольском соборе.

Воды не будет и в ряде санаториев: «Пикет», «Заря», «Эльбрус», «Родник», «Красные камни», «Центросоюз», «Им. Горького», «Луч», «Им. Димитрова», «Плаза», «Дворец нарзанов», «Усадьба Ксешинской», «Арника», «Долина Нарзанов», «Узбекистан», «Крепость», «Жемчужина Кавказа», «Кавказ».

Гражданам будут подвозить воду в цистернах. Для этого надо оставить заявку по телефону 6-21-10. Причину, по которой отключают такое количество улиц, не сообщают.