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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 11:06

Житель Ставрополья доверился мошеннику и потерял более двух млн рублей

Против неизвестного возбудили уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Мошенник обманул ставропольца более чем на два млн рублей

Мошенник обманул ставропольца более чем на два млн рублей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Александровском округе Ставропольского края к полицейским обратился 37-летний житель села Александровского. Гражданин рассказал о мошенники, укравшем у него крупную сумму денег.

Мужчине позвонил якобы сотрудник брокерской компании с предложением неплохо заработать. Собеседник убедил жертву оформить кредиты и перевести деньги на различные абонентские номера.

— Мужчина выполнил указания, лишившись в общей сложности более двух млн рублей. Позже он понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против неизвестного возбудили уголовное дело по части статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции пытаются установить местонахождении злоумышленника.