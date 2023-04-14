Житель Ставрополья доверился мошеннику и потерял более двух млн рублей

Мошенник обманул ставропольца более чем на два млн рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Александровском округе Ставропольского края к полицейским обратился 37-летний житель села Александровского. Гражданин рассказал о мошенники, укравшем у него крупную сумму денег.

Мужчине позвонил якобы сотрудник брокерской компании с предложением неплохо заработать. Собеседник убедил жертву оформить кредиты и перевести деньги на различные абонентские номера.

— Мужчина выполнил указания, лишившись в общей сложности более двух млн рублей. Позже он понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против неизвестного возбудили уголовное дело по части статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции пытаются установить местонахождении злоумышленника.