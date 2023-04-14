Грузовая ГАЗель перевернулась на трассе Ставрополья из-за сильного ветра

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В Изобильненском округе Ставропольского края из-за сильного ветра на трассе перевернулась грузовая ГАЗель. На место для помощи вызвали автоинспекторов. Автомобиль съехал с дороги, поэтому трудностей в движении не создавал. И все же помощь водителю понадобилась.

— Чтобы поднять транспорт, понадобился подъемный кран. Госавтоинспекция региона по-прежнему рекомендует водителям пустых грузовых автомобилей отложить поездки до более благоприятных погодных условий, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Напомним, что на Ставрополье действует штормовое предупреждение из-за ветра до 30 м/с. Гражданам рекомендуют быть осторожными на улице и по возможности отказаться от выезда из города.