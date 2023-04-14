Россиян купил у знакомого поддельные права и получил уголовку на Ставрополье

На Ставрополье поймали мужчину с поддельными правами, которые он купил у знакомого Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Георгиевском округе Ставропольского края автоинспекторы остановили 33-летнего гражданина. Водитель показал права, но сотрудники усомнились в подлинности документа.

— Полицейские изъяли документ, а водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Экспертиза подтвердила, что документ фальшивый и изготовлен при помощи цветного струйного принтера. По словам злоумышленника, он купил права у знакомого в Санкт-Петербурге за 27 тысяч рублей.

Против гражданина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Расследование продолжается. Будут ли искать изготовителя подложных прав, не сообщается.