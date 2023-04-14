Жителя Ставрополья будут судить за нападение на знакомого с костылем

Фото: СУ СКР по СК

На Ставрополье предъявили обвинение местному жителю, который до смерти забил знакомого костылем. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Дело было 24 декабря 2022 года в станице Новотроицкой Изобильненского округа. 54-летний местный житель позвал знакомых на застолье. Между тостами к хозяину дома придирался один из гостей, который поносил его на чем свет стоит. Потерпевший не вытерпел и ответил – началась перебранка.

Конфликт быстро перерос в драку. 46-летний гость взял костыль, стоявший неподалеку в комнате, и им избил оппонента. После пятого удара потерпевший упал на пол, и обвиняемый продолжил колотить его ногами. Рассвирепевшего гостя оттащили знакомые, но спасти пострадавшего не успели, он скончался на месте преступления, передает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Мужчину задержали. Накануне ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, и отправили материалы его дела в районный суд.