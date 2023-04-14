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НовостиОбщество14 апреля 2023 13:28

После обращения в прокуратуру в Невинномысске поставили ограждение перед школой-интернатом

Ведомство внесло представление в адрес мэра города, которое удовлетворили
Анатолий СЫРНИКОВ
Анатолий СЫРНИКОВ
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В городе Невинномысске после приема граждан прокурором Ставрополья Юрием Немкиным перед общеобразовательным учреждением установили ограждение. Жительница пожаловалась на нарушение – открытую ливневую канализацию возле ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23 для детей с ограниченными возможностями здоровья» не обслуживали.

— Данный объект отвода сточных вод не очищен и находится в ненадлежащем техническом состоянии. Кроме того, указанный объект не огорожен, что представляет опасность для жизни и здоровья воспитанников образовательного учреждения, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставроопльского края.

Чтобы устранить нарушение, ведомство внесло представление в адрес мэра города. Его удовлетворили и занялись чисткой канализации. Теперь переход к учреждению оборудован ограждением, препятствующим падению детей.