Крупнейший на Ставрополье ковидный госпиталь вернулась в обычный режим работы

Фото: пресс-служба минздрава Ставропольского края

На Ставрополье закрыли крупнейший госпиталь для больных коронавирусом. Больница №2 города Ставрополя три года принимала граждан в тяжелом состоянии. Ее перестроили в 2020 году под эти цели. Теперь медучреждение возвращается в обычный режим работы.

— Несмотря на тяжелые условия работы, на время оставив свои семьи и родных, весь коллектив плечом к плечу с первого дня оказывал помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, – сообщили в пресс-службе минздрава Ставропольского края.

Больница вернулась к «доковидному» режиму работы и теперь будет принимать граждан в обычном режиме. Сейчас уровень заболеваемости и смертности от инфекции упал, поэтому медучреждения могут работать как раньше.