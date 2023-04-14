На Ставрополье 4-летнего мальчика задушил стеклоподъемник в машине

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В Буденновском округе Ставропольского края следователи выясняют причину смерти 4-летнего мальчика. Накануне вечером дети играли во дворе частного дома. В какой-т момент ребенок оказался на заднем сидении отцовской машины. Мальчик решил выглянуть в окно, нажал на кнопку стеклоподъемника.

— Самостоятельно освободиться мальчик не смог. После обнаружения родными, ребенок был доставлен в детскую реанимацию в бессознательном состоянии, где, не приходя в сознание, скончался, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи осмотрели место происшествия, опрашивают свидетелей и собирают доказательства. Расследование продолжается.