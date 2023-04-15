Иностранец в Карачаево-Черкесии избил полицейского во время сбыта наркотиков

Иностранец в КЧР избил полицейского после того, как его поймали на сбыте наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Карачаево-Черкесской республике иностранца могут осудить за избиение полицейского. 22 марта 2023 года правоохранители заметили, как злоумышленник раскидывал наркотики. Наркосбытчик решил избежать правосудия и пустился в бега.

— Во время задержания мужчина попытался скрыться и применил в отношении сотрудников полиции физическое насилие, опасное для жизни и здоровья, – сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Злоумышленника задержали и посадили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

О возбуждении дела по факту покушения на сбыт наркотиков не сообщается. Расследование продолжается, следователи собирают доказательственную базу, чтобы осудить иностранца.