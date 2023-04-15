На Ставрополье приедет Благодатный огонь из Иерусалима Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье из Иерусалима привезут Благодатный огонь. Сперва он перелетит из иерусалимского храма Воскресения Христова в Москву, а после – в 42 города страны. В том числе огонь отправят и в Ставропольский край. Делегация отправилась за огнем и вскоре отправится обратно в Россию.

Когда доставят благодатный огонь в Ставрополь в 2023 году

Паломников на Ставрополье встретят губернатор, митрополит Ставропольский и Невинномысский, казаки и представители остальных епархий Северного Кавказа. Благодатный огонь приедет в регион сегодня, 15 апреля, чтоб успеть освятить храмы к Пасхальному богослужению.

Это первый год после ограничений из-за коронавируса, когда паломники без жестких ограничений приедут в иерусалимский храм. Во время пандемии Благодатный огонь передавался в аэропорту Тель-Авива.

Также глава делегации сенатор Михаил Афанасов рассказал, что Благодатный огонь передадут в военные части.