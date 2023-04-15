Наркосбытчика с 225 граммами марихуаны поймали в Ставрополе

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В городе Ставрополе сотрудники полиции получили информацию о том, что 34-летний местный житель может быть причастен к сбыту наркотиков. Правоохранители приехали в дом гражданина с обыском, где нашли несколько полимерных пакетов с веществом серо-зеленого цвета.

— Согласно заключению экспертов, изъятое является марихуаной общей массой около 225 граммов. По словам гражданина, наркосодержащие растения он сорвал в лесополосе и привез домой, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Далее злоумышленник расфасовал наркотик на разовые дозы, которые впоследствии хотел продать. Против ставропольца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

Подозреваемого посадили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, после материалы передадут в суд – там решится судьба наркосбытчика.