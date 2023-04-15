Два полицейских из Владикавказа подбросили иностранцу героин и сфабриковали дело

Два экс-полицейских во Владикавказе могут попасть в тюрьму за то, что подбросили иностранцу героин Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владикавказе двоим бывшим сотрудникам полиции грозят сроки за то, что они подкинули иностранцу из ближнего зарубежья наркотики. Примерно в час дня 4 января 2023 года подозреваемые приехали в один из хостелов города, чтобы проверить мужчину на наличие запрещенных веществ. До этого они, по всей видимости, получили на него наводку.

— Не обнаружив у мужчины наркотики, оперативники с целью улучшения показателей результативности своей служебной деятельности, перевезли потерпевшего в одну из городских квартир, где в период с 4 по 7 января 2023 года удерживали и сфабриковали совершение им преступления, – сообщает пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия – Алания.

Правоохранители подкинули иностранцу 5,8 граммов героина и пытались «повесить» не него дела за покушение на оборот наркотиков. Также они сделали две «закладки» массой в 0,6 грамма возле подъезда одного из домов. Правда, об их преступлении узнали.

В отношении экс-полицейских возбудили уголовное дело по пунктам «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из иной личной заинтересованности). Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Одного злоумышленника поймали, второго ищут. Расследование продолжается.