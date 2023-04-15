Сергей Меняйло открыл в Беслане обновленный стадион «Пищевик»

Фото: официальный портал республики Северная Осетия - Алания

В Беслане после масштабной реконструкции открылся стадион «Пищевик». Со знаменательным событием жителей Правобережного района поздравил глава РСО – Алания Сергей Меняйло.

Спортивный объект, построенный более 80 лет назад, был в удручающем состоянии. Сегодня после проведенной реконструкции это – многофункциональная площадка для занятий различными видами спорта.

Фото: официальный портал республики Северная Осетия - Алания

– Многие помнят наш стадион «Пищевик», каким он был. Радует, что мы вместе с вами пытаемся сохранить и возродить такие важные объекты. Уверен, что стадион станет отличной площадкой для развития спортивного духа наших детей и молодежи. Поздравляю всех! – сказал Сергей Меняйло.

Стадион «Пищевик» построили в 1934 году, когда в Беслане начал работу маисовый комбинат. Много лет объект был заброшен. В 2022 году его начали реконструировать в рамках национального проекта «Демография» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта».

Фото: официальный портал республики Северная Осетия - Алания

Теперь спортивная арена Беслана полностью модернизирована. Обновленный стадион станет новым местом тренировок для всех любителей спорта. На территории построили административно-бытовой комплекс с тренировочным залом, здесь же размещены раздевалки и душевые кабины. Благоустроено футбольное поле и сооружены трибуны из металлоконструкций, рассчитанные на две тысячи посадочных мест. Также здесь предусмотрена парковочная зона и другие вспомогательные сооружения.

Глава республики осмотрел стадион, помещения, пообщался со спортсменами и тренерами.

Фото: официальный портал республики Северная Осетия - Алания

По окончании торжественного открытия состоялся первый футбольный дружеский матч между командами Правобережного и Кировского района.