Три россиянина пытались украсть 50 кг медного кабеля с тепловоза на Ставрополье

Три россиянина могут оказаться в тюрьме за попытку украсть 50 кг медного кабеля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Шпаковском округе Ставропольского края полицейские получили вызов от одной из автомобильных компаний города Михайловска. На территорию предприятия пробрались неизвестные. Сотрудники отправились на место, чтобы узнать, что произошло.

— Сотрудники установили, что трое жителей соседнего региона пытались похитить медный кабель с тепловоза весом более 50 кг. Однако на месте происшествия злоумышленников остановили охранники, которые передали их полицейским, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Злоумышленников доставили в отделение полиции, где они сознались в содеянном. Против них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктам «а», «б» части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).

Полицейские устанавливают причастность подозреваемых к другим преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается.