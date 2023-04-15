В зону СВО со Ставрополья отправили груз с 36 тысячами пасхальных куличей

Со Ставрополья в зону СВО отправили гуманитарный груз с куличами Фото: ИВАНОВА Диана

Со Ставрополья в зону специальной военной операции отправили не только важное оборудование, необходимую экипировку и продовольствие, но и особый подарок – 36 тысяч праздничных куличей. Губернатор региона Владимир Владимиров ранее сообщал, что несколько хлебокомбинатов испекут их для военнослужащих.

— 36 тысяч куличей, которые коллективы нескольких десятков больших и малых хлебопекарных предприятий края приготовили для бойцов. Они уже доставлены в места расположения ставропольских воинов, – написал Владимир Владимиров в социальных сетях.

На Ставрополье для военнослужащих собирали пасхальные куличи не только хлебопекарные предприятия, но и неравнодушные граждане. Например, в Предгорном округе и в Ставрополе собрали гуманитарные грузы с праздничным подарками.