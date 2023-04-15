В пасхальную ночь на Ставрополье прогнозируют ветер и заморозки до -3 градусов

Фото: Ставропольский гидрометцентр

На Ставрополье в пасхальную ночь на 16 апреля синоптики прогнозируют заморозки до -3 градусов, при этом в краевой столице столбик термометра упадет до +1 градуса. В регионе завтра преимущественно без осадков, и все же утром местами опустится туман.

Днем температура воздуха повысится до +14 градусов в крае и до +12 – в Ставрополе. И все же сильный ветер не даст покоя жителям региона на Пасху. Скорость ветра поднимется до 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с. В краевой столице и вовсе не стоит ждать ветра меньше 18 м/с.

В понедельник, 17 апреля, ночью все еще будут заморозки, а сильный ветер не спадет даже днем. Однако потепление однозначно будет – синоптики прогнозируют от +12 до +17 градусов днем на Ставрополье, а в Ставрополе – +12… +14 градусов.